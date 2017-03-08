iPhone'unuzun bataryası birkaç dakika içinde %60'dan hiçbir şey yapmamanıza rağmen %50'ye düşüyorsa muhtemelen bataryanın kalibre edilmesi gerekiyor. Peki, iPhone bataryası nasıl kalibre ediliyor? Bu rehberimizde adım adım iPhone bataryasının nasıl kalibre edileceğini anlatıyoruz.

iPhone bataryası nasıl kalibre edilir?

iPhone'un bataryasını kalibre etme işlemine başlamadan önce iPhone'u şarjı bitene kadar kurcalamanız gerekiyor. iPhone'un şarjı tamamen bitip otomatik olarak kapandığında aşağıdaki adımları izleyerek iPhone'un bataryasını kalibre etme işlemine başlayabilirsiniz.

1. Adım: iPhone'un şarjını bitirin.

2. Adım: iPhone'u şarja takın.

3. Adım: iPhone'un şarjı %100 olduktan sonra 30 ila 45 dakika arasında fişe takılı bir şekilde bekleyin.

4. Adım: iPhone'u şarjdan çekin.

5. Adım: Ana ekran tuşuna ve açma/kapatma düğmesine Apple logosu gelene kadar basılı tutun. (iPhone 7'de ses kısma ve açma/kapama tuşu)

6. Adım: Apple logosunun ardından iPhone açılacaktır. iPhone açıldıktan 1-2 dakika sonra telefonu kapatın.

7. Adım: iPhone kapalı bir şekilde şarja tekrar takın.

8. Adım: Yaklaşık olarak 30 dakika daha iPhone'u şarjda bekletin.

Yukarıdaki işlemleri yaptıktan sonra iPhone'un bataryası kalibre olacaktır. Bu kalibre işleminden sonra yine iPhone'un bataryasında anormal bir davranış tespit ederseniz, bu muhtemelen bataryanın hücrelerinin öldüğünü ve bataryanın değişmesi gerektiği anlamına gelir.

iPhone bataryasını sık sık kalibre etmenin yanlış bir yöntem olduğunu 2 aylık aralıklar ile bu işlemin yapılması gerektiğini belirtelim.