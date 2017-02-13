iPhone'a ekran koruyucu takmak artık çok kolay!

Akıllı telefon aldığımızda çoğumuz direkt olarak ekran koruyucu taktırıyor. Ancak telefona ekran koruyucu takmanın bazı püf noktaları bulunuyor. Bu püf noktaları bilmeden ekran filmi taktığımızda; baloncuklar olabiliyor, film ile ekran arasında tozlar kalabiliyor veya ekran filmi telefona tam bir şekilde oturmuyor. Kawasaki'nin geliştirdiği robot sayesinde artık bu konudaki bütün dertler ortadan kalkıyor.

duAro ismindeki robot, büyük bir titizlikle ekran filmini açıyor ve standa yerleştirilmiş iPhone'a büyük bir titizlilikle ekran filmini takıyor. Sıfıra sıfır oturan ve baloncuk olmadan takılan ekran koruyucu ile iPhone'un ekranını koruyabilirsiniz. Ekran koruyucu takan duAro robotunun diğer telefonlar ile uyumlu olup olmadığı henüz bilinmiyor. Umarız duAro'nun kullanım alanı genişler ve büyük mağazalarda bu tip sistemleri ilerleyen aylarda görebiliriz.