iPhone, en çok hangi yıl sattı?

Apple, her yıl yenilikler ekleyerek bizlere sunduğu iPhone modelleri ile dönem dönem beğeni toplasa da bazen de eleştirilere maruz kalabiliyor. Bu da doğal olarak o yıl tanıtılan iPhone'un satış rakamlarına direkt olarak yansıyor. 10. yılını kutlayan iPhone için Statista bir satış grafiği paylaştı.

Statista'nın paylaştığı grafikte yıllara göre iPhone'ların satış adetleri yer alıyor. Verilere göre; 2007 yılında ilk iPhone modeli 1.39 milyon, 2008 yılında iPhone 3G, 11.63 milyon, 2009 yılında iPhone 3GS, 20.73 milyon, 2010 yılında 39.99 milyon, 2011 yılında 72.29 milyon, 2012 yılında 125.05 milyon, 2013 yılında 150.26 milyon, 2014 yılında 169.22 milyon, 2015 yılında 231.22 milyon ve 2016 yılında ise 211.88 milyon adet iPhone modeli satılmış.

Son yıl iPhone satışalarının düşmesinin sebebini iPhone 7 ile tasarımın değişmemesi ve kullanıcıları cezbedecek özelliklerin bu yıl tanıtılacak olan 10. yıla özel iPhone'a saklanması olarak gösterebiliriz.