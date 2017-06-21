iPhone, güneş ışığında eridi

Şimdiye kadar birçok telefon patlama haberi duyduk ancak, güneş ışığından eriyen akıllı telefon olayı ile ilk kez karşılaşıyoruz. Üstelik bu bir iPhone!

CornwallLive'dan bir rapor ve David Gilmore tarafından Facebook'da yayınlanan fotoğraflar, iPhone'un erimesi ve bu olayın neden olduğu etkeni ortaya koyuyor. Ekran çok sıcaktı, konektörler eridi ve dahili parçaları temizleyip yenilerini takmak imkansız hale geldi.

Öğlen yemeğinden çıkan bir genç kız, yürürken çantasının üzerinde duran iPhone'un ekranı güneşe maruz kaldığı için tüm ekran bağlantıları eridi. Bir telefon tamir uzmanı olan Gilmore'a göre, telefonun sahibi yaklaşık bir saat boyunca iPhone’u doğrudan güneş ışığına maruz bıraktı.

Akıllı telefonlar için çalışma sıcaklıkları

Apple bu olay hakkında henüz bir açıklama yapmadı ancak, bunun hiçbir şekilde bir telefon hatası olmadığı ve nedeninin telefonun doğrudan güneş ışığına maruz kalmasına bağlı olduğu bariz bir şekilde görülebiliyor.

Apple, iPhone modelleri hakkında -20º ve 45º C (-4º ve 113º F) arasında olduğu yerlerde bulunmaması gerektiğini açıklayan çalışma sıcaklıklarıyla ilgili yönergeler sunmaktadır. Şirket, özellikle telefonları arabada bırakmamak veya "doğrudan güneş ışığı altında uzun süre kalmaması" gerektiğini belirtti.

Diğer cihaz üreticileri de, müşterileri doğrudan güneş ışığında telefonları ve tabletleri kullanmalarını önlemek için benzer yönergeler sağlamaktadır.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda güneşten eriyen iPhone'a ait görselleri inceleyebilirsiniz.