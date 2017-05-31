iPhone için devrim yaratan kamera uygulaması yayınlandı!

Apple, iPhone'ların kamera donanımına verdiği önemi maalesef ki kamera yazılımına göstermiyor. Bu yüzden App Store'da ince ayarlar sunan iPhone için yüzlerde farklı kamera uygulaması boy gösteriyor. Bu uygulamaların çoğu başarılı olsa da hiç biri dün yayınlanan Halide kadar büyük ilgi görmedi.

Eski Apple tasarımcısı tarafından geliştirilen Halide isimli uygulama, iPhone'u adeta bir DSLR makineye çeviriyor. Halide uygulaması ile ISO değerini, deklanşör hızını, EV ayarını ve odaklamayı ayarlayabilir, bunların yanında ayrıca fotoğraflarınız RAW kalitesinde çekebilirsiniz.

Halide'nin en sevdiğim yanı ise odaklama yaparken bir nesneyi seçip, yazılımın otomatik olarak o nesnenin hatlarını algılaması oldu. Bu sayede daha düzgün ve doğru bir alan derinliği yartılabiliyor.

Şimdilik 9,99 TL fiyat etiketi ile App Store'da yer alan Halide uygulamasının fiyatı, ilerleyen günlerde artacak.

Eğer fotoğrafçılığa meraklıysanız, iPhone'ununuzda mutlaka yüklü olması gereken Halide uygulamasını aşağıdaki linke tıklayarak indirebilirsiniz.