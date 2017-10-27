iPhone kamerasında inanılmaz güvenlik açığı!

Google mühendisi Felix Krause, güvenliği ile övünen Apple'a tokat gibi inecek bir güvenlik açığı bulduğunu açıkladı. Google mühendisi, iPhone'un kamerasındaki güvenlik açığının tüm iPhone kullanıcılarını etkilediğini ve bu açığın inanılmaz boyutlara ulaşabileceğini dile getirdi.

Google mühendisi Felix Krause'un iddiasına göre; bir hacker iPhone'un kamerasını kullanarak fotoğrafınızı çekebilir, videonuzu kaydedebilir hatta canlı yayın bile yapabilir. Hem de bunu sizin rızanız ile yapabilir. Peki, bu nasıl oluyor?

Bildiğiniz gibi iOS'te uygulamalar kameraya erişmek için sizden izin istiyor. Bu izni verdiğiniz zaman uygulamalar kameraya erişebiliyor.

Eğer farkına varmadığınız kötücül bir uygulamaya kameraya erişim izni verirseniz, az önce belirtmiş olduğumuz durumlar ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu durumla karşılaşmamak için; App Store'da Çinli ve Rus geliştiricilerin kamera erişimi isteyen uygulamalarını yüklemeyebilir veya laptop kameralarına bant yapıştırma yöntemi gibi iPhone'un kamerasına da bant yapıştırabilirsiniz.