iPhone kullanıcıları çok sadık!

Analist Katy Huberty tarafından çarşamba günü yayınlanan ve StreetInsider tarafından da rapor edilen bir araştırma notunda belirtildiği gibi, Apple müşterileri sadakat açısından çok ileride bulunuyor.



Yapılan ankete göre, iPhone'un yüzde 92'lik sadakat oranı bulunuyor ve Samsung'da yüzde 77, LG'de yüzde 59, Motorola'da yüzde 56 ve Nokia'da yüzde 42 olarak belirtilmiş. Apple için geçen yılın aynı zamanında bu sayı yüzde 86 olarak belirtilmişti.





Huberty, iPhone ile ilgili olarak yeni bilgileri ve daha önceki tahminlerine göre hareket ederek, Apple’ın hisse senedi fiyat hedefini 161 $'dan 177 $'a yükseltti.



AlphaWise anket verileri, Apple'ın bu sonbaharda üç yeni iPhone modelinin piyasaya sürülmesi öncesinde geldi. Gelen bilgilere göre şirket, iPhone 7 serisine her zamanki "s" yükseltmelerinin yanı sıra, bir de daha üst seviye "iPhone 8" modeli tanıtacak. Amiral gemisi cihazının, yeniden tasarlanan bir iPhone'a talebi bastırmaya yönelik yüksek satışlar öngörmesi bekleniyor.