iPhone'da rehberde kayıtlı olmayanlardan gelen mesajlar nasıl filtrelenir?

Apple, iOS ve macOS cihazları arasında internet üzerinden mesajlaşma hizmeti olan iMessage'ı duyurduğunda tarihler 2011'i gösteriyordu. iOS 10 sürümüne kadar farlı yenilikler sunan iMessage, iOS 10 güncellemesi ile artık tamamen fonksiyonel bir mesajlaşma platformu haline gelmişti.

iCloud hesabı veya telefon numarası üzerinden mesajlaşma işlemini gerçekleştiren iMessage'da bilinmeyen kaynaktan gelen mesajları filtreleme özelliği yer alıyor. Bu özellik sayesinde rehberinizde kayıtlı olmayan kişilerden gelen mesajları filtreleyebiliyor ve bu mesajlar için bildirim gelmesini engelleyebiliyorsunuz. Ayrıca bilinmeyen kaynaktan gelen mesajları ayrı bir bölümde görüntüleyebiliyorsunuz. Peki, iMessage'da bilinmeyen kaynaktan gelen mesajları nasıl filtreleyeceksiniz?

1. Adım: iPhone'dan Ayarlar bölümüne girin.

2. Adım: Ayarlar menüsünden Mesajlar bölümüne tıklayın.

3. Adım: Mesajlar bölümünün en altında "Bilinmeyenleri Filtrele" seçeneği yer alacak.

4. Adım: Bilinmeyenleri Filtrele seçeneğini aktif ederek; kişi listenizde olmayan kişilerden gelen iMessage mesajları için bildirimleri kapatabilir ve ayrı bir listede sınıflandırabilirsiniz.