Polise şifresini vermeyen iPhone sahibi, hapse mahkum edildi

Çocuk istismarıyla suçlanan bir adam, polise akıllı telefonunun kilidini açmak için doğru şifreyi vermeyi reddetmesinden sonra 180 gün boyunca hapse mahkum edildi.

41 yaşındaki Christopher Wheeler, polise iPhone için şifre verdiğini iddia ediyor ancak, müfettişler doğru olmadığını ve tekrar tekrar cihazın kilidini açma girişimleri nedeniyle verinin bulunduğu noktanın ötesine geçerek verilerin tamamen ortadan kaldırılabileceğini iddia ediyor.

Aygıtın çalıştığı iPhone modeli veya iOS sürümü ile ilgili hiçbir ayrıntı verilmedi.

Araştırmacılar, iPhone'un kişinin kızına neden olduğu iddia edilen yaralanmaların kanıtlarını saklayabileceğini düşünüyor ancak, şifre olmadan telefona girip fotoğraf galerisine erişmek mümkün değil. Polis, iPhone için zaten bir arama emri çıkardı, ancak sahibin kendisi şifreyi vermesi gerekiyor.

iPhone sahiplerinin şifrelerini ifşa edip etmemesi ABD'de birkaç yasal uyuşmazlık konusu olup, bazı mahkemeler telefon kayıtlarının korunmasına karar verirken, diğerleri şüphelileri cihazlarının kilidini açmaya zorlamıştır.