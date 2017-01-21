iPhone'un Touch ID'si ile Tesla'nın kilidini açabileceksiniz

Tesla'nın mobil uygulaması 2012'de yayınlandığında sektörün en iyi uygulaması arasında yer alıyordu. Ancak son 4 yılda Tesla uygulamasının kullanıcı arayüzünde değişiklik olmamış ve yeni özellikler eklenmemişti.

Kasım 2016'da Tesla'nun CEO'su Elon Musk, Tesla'nın Aralık ayı sonlarında büyük bir güncelleme planladığını duyurmuştu. Bu güncelleme henüz yayınlanmasa da, güncelleme ile ne gibi yeniliklerin geleceği bugün belli oldu.

Güncellemeyi deneyen kaynaklar; uygulamanın kullanıcı arayüzünün değiştiğini, aracın detaylarını daha ayrıntılı bir şekilde sunulduğunu ve kısayol tuşlarının atanabileceğini aktardı.

Tesla uygulamasına gelecek olan güncelleme ile iPhone 5s ve sonrası iPhone modellerinde yer alan parmak izi okuyucusu Touch ID ile Tesla araçlarının kilidini açmanın mümkün olacağı da aktarılan bilgiler arasında dikkat çekiyor.

Tesla sahipleri güncelleme ile iPhone'a Tesla Widget'i ekleyebilecek ve bu Widget sayesinde aracın konum bilgisini görebilir ve Touch ID yardımı ile kolayca aracın kilidini açabilecek.

Tesla'nın mobil uygulamasının Şubat ayı içerisinde güncellenip bu özelliklere sahip olması bekleniyor.