iPhone X, 1000 fit yükseklikten yere atıldı (Video)

Yeni iPhone X'in yok edildiği bir çok video gördük. Bunlar, düşme testleri, işkence testleri ve hatta aşırı ısı ve aşırı soğuk testleri de içeriyor. Şimdi Apple'ın en yeni iPhone'u için bir düşürme test videosu daha yayınlandı.

Apple'ın yeni iPhone'u bazı düşme testlerinde iyi performans gösterdi ve ardından diğer testlerde de ciddi hasar gördü. En yeni videoda iPhone X 1000 fitlik (yaklaşık 300 metre) bir yükseklikten düşürüldü. Telefon, bir drone’a bağlanarak 1000 metre yükseldikten sonra düşürüldü.

Videodan görülebileceği gibi, iPhone X'deki cam kırıldı. 549 dolara mal olacak ancak, telefonun ön ekranı hala çalışıyor ve video kaydı devam ettikçe cihaz çalışıyor.

Önceki videolarda olduğu gibi, iPhone X'in arka camı oldukça kolay etkilenmiş gibi görünüyor, bu nedenle parlak yeni iPhone'unuzda bir kılıf kullanmanız iyi bir fikir olabilir. Genel olarak, gördüğümüz birçok işkence, düşme ve diğer test videolarından sağ kurtulmuş olan yeni iPhone'un oldukça dayanıklı olduğu görülüyor.