iPhone X, 30 dakikada tükendi! Karaborsaya düştü!

Apple, iPhone X'i ön siparişe sunmasının ardından 30 dakika içerisinde stoklar bitti. iPhone X dudak uçuklatan fiyatla karaborsaya düştü!

27/10/2017 11:30

Apple, söz verdiği gibi bugün iPhone X'i ön siparişe sundu. Uzun süre bakımda kalan Apple Store, açılmasının ardından iPhone X'i ön sipariş verecek olan kullanıcıların yoğun ilgisine maruz kaldı. 999 dolar fiyatı ile dikkat çeken iPhone X, beklendiği gibi tabiri caizse yok sattı!

iPhone X'in karaborsa fiyatı 3.500 dolara kadar çıktı!

30 dakika içerisinde stokları tükenen iPhone X, çok geçmeden ön sipariş veren bazı kullanıcılar tarafından karaborsaya düştü. eBay'de 2.500 dolardan başlayan hatta 3.500 doları bulan fiyatlarla satılan iPhone X, Apple'ın stok sorunundan dolayı bu tip sitelerde ütopik fiyatlarla satılacak gibi görünüyor.

Analistler, iPhone X'in stok sıkıntısı çekeceğini bunun da Face ID yüzünden olacağını haftalar öncesinden söylemişti. Analistlerin dedikleri şimdilik doğru çıkmış gibi görünüyor. Eğer iPhone X'i Apple Store'dan satın almak isterseniz 3-4 hafta sonraya gün verdiğini belirtelim.

Henüz ülkemizde satışa sunulmayan iPhone X'in Türkiye satışı,  stok sıkıntısından dolayı 2018'in Ocak veya Şubat aylarını bulabilir.

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    Yazar: Ender Öztürk

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