iPhone X 50 milyon satar mı?

KGI'nin popüler analisti Ming-Chi Kuo, bu sabah müşterilere gönderdiği bir notta, Apple'ın iPhone X ön sipariş talebinin 40-50 milyon adetten fazla olmasını beklediklerini belirtti.

Kuo, "iPhone X, 2014'ten bu yana iPhone 6'dan beri ilk model yenileme olarak görülüyor ve yenilenmiş bir form faktörü tasarımı sunuyor. Apple'ın çekirdek hayranları ve bazı iPhone 6 ve 6 kullanıcıları bunun için ağır bir fiyat ödeyeceklerini düşünüyoruz. Çünkü Face ID ve TrueDepth kamerasının (3D algılama) Apple'ın rakiplerine göre daha güçlü bir kullanıcı deneyimi yarattığına inanıyoruz. " dedi.

Analist, TrueDepth kamerasının iPhone X’in ana üretimi için darboğaz olabileceğine inanıyor. Ming-Chi Kuo, "iPhone X'de 3D algılama (TrueDepth kamera), yapılandırılmış ışık sistemi, uçuş süresi sistemi ve rakiplerinkilerden çok daha karmaşık bir yapıya sahip olan ön kameradan oluşuyor. iPhone X'in ekim ayının ortasında / sonlarında anlamlı bir çıkış gerçekleştireceğini düşünüyoruz, ancak güçlü talebin etkisiyle 1H18F'de sıkışık tedarik başlayabilir. " dedi.