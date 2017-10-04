iPhone X, Android telefonların 2.5 yıl ilerisinde!

Apple, ilk defa çerçevesiz ekran tasarımına iPhone X ile geçiş yaptı. Cupertinolu firma kendine yakışanı yaparak iPhone X'te şimdiye kadar hiçbir telefonda yer almayan yüz tanıma teknolojisi olan Face ID'ye yer verdi. TrueDepth adı verilen kamera sistemi sayesinde çalışan Face ID, iPhone X'in Android telefonları bir anda sollamasını sağladı.

KGI Securities analisti Ming-Chi Kuo, iPhone X'te yer alan; kızılötesi kamera, yakınlık sensörü, nokta projektörü, ışık projektörü, hoparlör, mikrofon ve 7 megapiksel çözünürlüğünde kamera gibi özellikleri barındıran TrueDepth teknolojisinin Android telefonların 2.5 yıl ilerisinde bir teknoloji olduğunu açıkladı. Ayrıca Apple A11 yonga seti, sektörün en hızlı işlemcisi olması ile iPhone X'i özel kılıyor.

50'den fazla kas hareketini algılayan TrueDepth kamera, emojilere de yeni bir soluk kazandırıyor. Apple'ın Animoji adını verdiği yeni özellik sayesinde; TrueDepth kameranın nimetlerinden faydalanıp yüz hareketlerinizi gerçek zamanlı olarak emojiye çevirip, iMessage üzerinden arkadaşlarınız ile paylaşabiliyorsunuz.

Apple'ın rakiplerinin geride kalmamak için 2018 yılı içerisinde TrueDepth gibi devrim yaratacak bir özellik sunması gerekiyor. Bakalım Android cephesi bizlere 2018'de neler sunacak?