iPhone X, Apple'ın yüzünü güldürmeyebilir!

Kar marjını diğer firmalara göre her zaman yüksek tutan Apple'ın, bu yıl aynı performansı sergileyemeyeceği söyleniyor. 999 dolar gibi Amerika'daki tüketicilere bile çok yüksek bir fiyat etiketiyle satılacak olan iPhone X'in, maliyetlerinden dolayı Apple'ın kasasını iPhone 7 gibi doldurmayacağı yayınlanan sonra raporda yer alıyor.

iPhone X'teki bileşenlerin maliyetleri neredeyse iPhone 7'ye göre tam 2 kat daha fazla. Maliyeti çıkarmak isteyen Apple'ın, iPhone X'i bu yüzden 999 dolara satışa sunduğu da raporda göze çarpıyor. WSJ'ye göre; iPhone X'in iPhone 7'ye göre %50 daha pahalıya satılmasına rağmen, kar marjı bakımından iPhone 7 gibi gelir bırakmayacak.

iPhone 7'deki bileşenler 248 dolara mal olurken, iPhone X'in bileşenleri ise 581 dolara mal oluyor. Bu rakamlar zaten kar marjının düşeceğini açıkça gözler önüne seriyor. Cupertino merkezli şirketin, aksesuarlardan ne kadar fazla gelir elde ettiğini biliyoruz. Apple'ın bu yüzden iPhone X'ten daha fazla kazanmak için hızlı şarj adaptörünü ayrı satacağı söyleniyor.