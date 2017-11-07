iPhone X, çamaşır makinesinde yıkandı (Video)

iPhone X, IP67 sertifikasına sahip ancak Samsung Galaxy S8'in iP68 derecesine henüz ulaşamamış olsa da, testler, aynı su direncine sahip iPhone'ların suyun içine atıldığında iyi durumda olduğunu gösteriyor.

10. yıldönümü iPhone bu konuda hiçbir istisna oluşturmuyor ve aşağıdaki videoda görebileceğiniz gibi, sadece tipik su dayanıklılık testinde değil, aynı zamanda daha sert değerlendirmelerde sağlam kalmaktadır.

iPhone X, hasar görmeden 1 metre derinlikte 30 dakikaya kadar suda kalmaya dayanıklı ve cihaza zarar vermeyen daha derin su içeren aşırı bir teste tutuldu.

Oldukça yüksek fiyatlı iPhone X, yalnızca fiziki şokları değil aynı zamanda kameralar ve ekranda olası su hasarını ölçmek için çamaşır makinesine atıldı. Cihaz, tüm testlerden sonra tamamen işlevsel hale gelerek düşük bir dereceye sahip olmasına rağmen hala Samsung Galaxy S8 ile aynı uç koşullara dayanabildiğini kanıtlıyor.

Apple, iPhone X'in yüzme, sauna veya buhar odasında kullanılmamasının ya da cihazı kasten suya daldırmamasının gerektiğini söylüyor .

Apple, "IPhone'unuz su sıçramasına, suya ve toza dayanıklıdır ve kontrollü laboratuvar koşulları altında IEC 60529 standardında IP67 derecesinde test edilmiştir. Sıçrama, su ve toz direnci kalıcı koşullar değildir ve normal aşınma sonucu direnç azalabilir. Sıvı hasar garanti kapsamına girmiyor "diye uyardı.

Apple, iPhone X ıslanırsa, harici bir ısı kaynağı ile kurutulmasını önermektedir ve onu silmek ve hava akışı olan bir odada bırakmak daha iyidir.