iPhone X işkence testi! (Video)

Son model akıllı telefonlara dayanıklılık testi yapmakla popüler olan JerryRigEverything, yaptığı işkence testleri ile almak istediğiniz telefonun ne kadar dayanıklı olduğunu sizlere gösteriyor. Doğal olara dayanıklılık testi sırası geçtiğimiz günlerde satışa sunulan iPhone X‘e geldi.

Apple iPhone X, Apple’ın en yeni akıllı telefonları iPhone 8 ve 8 Plus'da olduğu gibi, metal bir çerçeve ile cam arka tasarıma sahip. Ekran, anahtarlar ve paralar ile hasar görmeyecek, ancak cep kum ve granit tezgahlardan sakının.

Cam ve çerçeve arasında, iPhone X'inizi kaçınılmaz olarak düşürdüğünüzde çatlamayı önlemeye yardımcı olacak bir tampon görevi gören plastik bir giriş var. Bu 550 $'lık arka panel hasarını engellemek için iyi bir şey.

Aşağıdaki videoda yayınlanan iPhone X işkence testini inceleyebilirsiniz.