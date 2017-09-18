iPhone X, diğer ülkelerde kaç para?

Apple, ultra premium akıllı telefonu iPhone X için ABD'de yaklaşık 1.000 $ fiyatla yeni bir fiyatlandırma çubuğu oluşturdu. Şirket, bu konuda net bir yapmadı ancak, kulislerde konuşulan rakamlar iPhone X’in Türkiye’de 6000TL fiyat etiketi ile satılacağı yönünde.

Ancak dünya çapında bazı ülkelerde iPhone X’in ne kadara satılacağı belli oldu. Apple cihazlarının çoğunun geleneksel olarak yurtdışına daha fazla fiyata mal olması nedeniyle, Apple cihazları için ABD dışındaki daha yüksek fiyatlandırma yeni bir olgu değildir.

Aşağıdaki görselde iPhone X’in diğer ülkelerde kaça mâl olduğunu inceleyebilirsiniz.