iPhone X, diğer ülkelerde kaç para?

Apple'ın amiral gemisi akıllı telefonu iPhone X, dünya çapındaki ülkelerde hangi fiyat etiketi ile satışa sunulacak?

18/09/2017 12:00

Apple, ultra premium akıllı telefonu iPhone X için ABD'de yaklaşık 1.000 $ fiyatla yeni bir fiyatlandırma çubuğu oluşturdu. Şirket, bu konuda net bir yapmadı ancak, kulislerde konuşulan rakamlar iPhone X’in Türkiye’de 6000TL fiyat etiketi ile satılacağı yönünde.

Ancak dünya çapında bazı ülkelerde iPhone X’in ne kadara satılacağı belli oldu. Apple cihazlarının çoğunun geleneksel olarak yurtdışına daha fazla fiyata mal olması nedeniyle, Apple cihazları için ABD dışındaki daha yüksek fiyatlandırma yeni bir olgu değildir. 

Aşağıdaki görselde iPhone X’in diğer ülkelerde kaça mâl olduğunu inceleyebilirsiniz.

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    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

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    • iPhone X, diğer ülkelerde kaç para?

      Amerikada göçmenlerin bile aylık geliri 2500 $ ve ıphone 999 $ yani adam bir aylık maaşıyla çok rahat 2 tane ıphone alabiliyor. Bizde en az 5000 tl olacak ve asgari ücretle çalışan birinin alması için yemeden içmeden 3 aydan fazla çalışması gerekecek. Evet avrupa bizi kıskanıyor.

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