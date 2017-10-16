iPhone X duvar kağıtları burada!

iPhone X'in tanıtım reklamında görünen duvar kağıtları bugün yayınlandı. Bu duvar kağıtları ile telefonunuzu iPhone X'e çevirebilirsiniz.

16/10/2017 11:30

Apple, iPhone X için Thomas Blanchard'un Colors isimli videosundan esinlenerek bir reklam filmi yayınlamıştı. Bu reklamda iPhone X'in rengarenk duvar kağıtları dikkat çekmişti. iOS 11'de yer almayan, belki iPhone X'te de bulunmayacak olan duvar kağıtları bugün yayınlandı.

Birbirinden renkli duvar kağıtları, iPhone X'in çözünürlüğüne göre optimize edilmiş. Yüksek çözünürlüklü bu duvar kağıtları ile telefonlarınızı renklendirebilirsiniz. iPhone X reklamında yer alan duvar kağıtlarına sayfaları değiştirerek ulaşabilirsiniz.

1508142096_iphone-x-blended-color-wallpaper-jeremy-goulet-idownloadblog-9.jpg

    Yazar: Ender Öztürk

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER