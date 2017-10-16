iPhone X duvar kağıtları burada!

Apple, iPhone X için Thomas Blanchard'un Colors isimli videosundan esinlenerek bir reklam filmi yayınlamıştı. Bu reklamda iPhone X'in rengarenk duvar kağıtları dikkat çekmişti. iOS 11'de yer almayan, belki iPhone X'te de bulunmayacak olan duvar kağıtları bugün yayınlandı.

Birbirinden renkli duvar kağıtları, iPhone X'in çözünürlüğüne göre optimize edilmiş. Yüksek çözünürlüklü bu duvar kağıtları ile telefonlarınızı renklendirebilirsiniz. iPhone X reklamında yer alan duvar kağıtlarına sayfaları değiştirerek ulaşabilirsiniz.