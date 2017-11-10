iPhone X eğilme testi (Video)

Onuncu yıldönümü iPhone modeli, camdan yapılmış bir gövde ile geliyor; Apple, bu akıllı telefonun en dayanıklısı olduğunu söylüyor ancak,kullanıcılar çok güzel bir görünüm veren paslanmaz çeliğin ekstra güç sunmasını bekliyor.

YouTube kanalı EverythingApplePro, cam gövde ve paslanmaz çelik çerçeve karışımı sayesinde yeni iPhone X'in eğilmesinin ne kadar zor olduğunu belirlemek için yeni bir video yayınladı ve iPhone X’in piyasadaki en dayanıklı modellerden biri olduğunu belirtti. Ancak bu, mutlaka kusursuz olmadığı anlamına gelmiyor.

iPhone X, tipik bükme testinden başarılı çıkıyor

Aşağıdaki videoda kendiniz de görebileceğiniz gibi, iPhone X hem cam gövdede hem de kamera üzerinde görülen genel çiziklere karşı direnebilir. Açıkçası, iPhone X'inizi anahtarlarınızla aynı cebe koymaktan kaçınmanız gerekir ancak, bu kazara gerçekleşirse, cihazın aldığı fiziksel hasar çok önemli değil.

Eğilmeye gelince, testte iPhone X'in eğilmesinin neredeyse imkansız olduğu görülüyor. EverythingApplePro, paslanmaz çelik çerçeve ile cam kapaklar arasında bazı plastik parçalar bulunduğunu söylüyor ve bunlar, kenarlara kuvvetli baskı uygulandığında ekranı bastırıyor gibi görünüyor.

Aşağıda yayınlanan videoyu izleyebilirsiniz.