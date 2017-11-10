iPhone X ekranı soğuk havalarda donabilir

Phone X, dünya genelinde bir haftadır kullanılıyor ve bu da kullanıcıların tüm özelliklerini denemek için bol zamana sahip olduğu anlamına geliyor. Yeni telefonun dikkat çekici özelliği tasarımı ve dikey çift kamerası.

Şimdiye kadar, gelen tek iPhone X sorunu Apple'ın kullanıcıları uyardığı potansiyel OLED yanması ve soğuk havalarda kullanıldığında ekran sorunları oldu. Bir kullanıcı sadece soğuk havalarda ekranın tepkisizleştiğini keşfetti. Ancak Apple, bir yazılım düzeltme yoluyla sorunu çözeceğini söyleyerek bu soruna hızlı yanıt verdi.

Kullanıcı, “Dışarı çıkınca iPhone X ekranımın çok tepkisizleştiğini fark ettim. Soğuk havada donması kelimenin tam anlamıyla 2 saniye sürüyor ve ekranım çok tepkisiz bir şekilde duruyor. Web sitelerinde gezinmeyi deniyorum ve parmağımı kaydetmiyor. Çok dikkat çekici.” Dedi.

Bazı kullanıcılar da aynı sorundan şikayet etti. Bunun üzerine Apple, Loop adlı kullanıcıya yanıt olarak bir yazılım düzeltmesinin işe yaradığını söyleyerek konuyla ilgili bir yorum yayınladı.

Apple, “Soğuk bir çevrede hızlı bir değişiklik yaptıktan sonra iPhone X ekranının dokunmaya geçici olarak tepkisiz kalacağı durumların farkındayız. Birkaç saniye sonra ekran yine tamamen duyarlı hale gelecektir. Bu, gelecek bir yazılım güncellemesinde ele alınacaktır.” Dedi.