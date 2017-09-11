iPhone X hakkında her şey!

Apple 12 Eylül'de California'da bulunan Cupertino'daki yeni kampüsünde en az üç yeni iPhone tanıtacak. Yaklaşan bu iPhone'larla ilgili çok fazla spekülasyon yapılıyor. Tüm işaretler Apple'ın gelecek olan yeniden tasarlanmış telefonların iPhone 8 ve 8 Plus adını taşıdığı ve daha pahalı modelin iPhone X adını taşıyacağını gösteriyor.

Apple’ın, iPhone'un 10. yıldönümü ve şirketin bu vesileyle yeni iPhone modelinde büyük değişiklikler sunması bekleniyor. Peki iPhone X ile neler değişecek ve hangi yeni özelliklere yer verilecek?

iPhone X ile birlikte gelebilecek tüm yeni özelliklerin listesini aşağıda ve sonraki sayfalarımızda inceleyebilirsiniz.

Apple'ın üç yeni iPhone'u başlatması bekleniyor. iPhone 8 ve 8 Plus olarak adlandırılan iki model, mevcut iPhone 7 ve 7 Plus'ın yenilenmiş versiyonu olacak. Analistler, yeniden tasarlanan iPhone için "iPhone Pro" gibi isimler önermişti ancak, sızdırılan kodlara göre telefonun adının "iPhone X" olacağı ortaya çıktı.