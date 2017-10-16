iPhone X hediyeli yarışmalardaki büyük tehlike

En sevdiğiniz sosyal medya sitenizi kontrol ediyorsunuz ve ücretsiz Apple iPhone X akıllı telefon veren bir yarışma görüyorsunuz . Giriş yapmak için yapmanız gereken tek şey adınızı, e-posta adresinizi, sokak adresinizi ve yaşadığınız şehri yazmanız için boşlukları doldurmaktır. Ve mantığınız, sözde yarışma olarak adlandırılan şeyin bir aldatmaca olabileceğini söylese de, sonuçta bir iPhone X ve yarışmaya girersiniz kazanacağınızı ümit edersiniz.



Sorun ise sağladığınız bilgilerin adınıza hileli hesaplar açmak için kullanılabilmesidir. Ve bu arada, var olmayan ödülü kazanmayı beklemeyin. Phil Tully'ye göre, bu tür mesajlar sosyal medyada görülen spamlerin yarısından fazlasını oluşturuyor. İkincisi, sosyal medya güvenlik firması ZeroFOX'in baş veri bilimcisi Tully ve ekibi YouTube, Instagram ve Facebook'ta 282 adet yarışma buldu. Genel olarak, ZeroFOX Platformu 532 sahte iPhone sosyal medya hesapları keşfetti.

Liste daha sonra suçlular tarafından reklamverenlere satılıyor. Kimlik avı bağlantıları, bir iPhone X kazanma umudunu gerçek görünen bir sosyal medya sitesine gönderir, ancak değil. Kullanıcılardan oturum açmalarını istemek suretiyle şifreler çalınır. Ve bu siteler, bazılarını kötü amaçlı yazılımların yüklenmesine izin vererek işletim sistemlerini güncellemeleri gerektiğine inandırıyor.



Sahte yarışmalar genelde Apple iPhone 8 ve Apple iPhone 8 Plus için görülürken, iPhone X’in yüksek fiyatı ve neredeyse aylarca bulmanın imkansız olma ihtimali insanların bu riske girmesini kolaylaştırıyor.





ZeroFOX'un bunlardan korunmanız için birkaç önerisi var. URL'lerin, sizi aldatmaya teşebbüs etmeye çalışmasından emin olmak için URL'leri kontrol edin. Doğrulanmamış üreticilerin sosyal medya sitelerinden kaçının ve SSL veya TLS sertifikası olmadan web sitelerini ziyaret etmeyin. Bazı tarayıcılar, bir sitenin uygun sertifikaya sahip olduğunu belirtmek için "https" işaretinin yanında yeşil bir renk kullanır.