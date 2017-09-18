iPhone X için güvenlik maskeleri satışa sunuldu!

Apple, iPhone X ile Touch ID güvenlik sistemini bırakıp, yerine daha güvenli olan Face ID'ye geçiş yapmıştı. iPhone X sahiplerinin yüzlerini analiz ederek, kişiyi tanıyan ve bu sayede, saçınız veya sakalınız uzadığında ya da gözlük ve bere taktığınızda sizi algılayan Face ID, yine de bir çok kullanıcı tarafından güvenli bir sistem olarak görülmüyor.

Evinize giren bir hırsız veya siz uyurken 3. bir kişinin iPhone X'i yüzünüze tutarak tuş kilidini açma ihtimali, Çinli girişimlerin ilgisini çekmiş. AliExpress gibi sitelerde iPhone X için kar maskesi olarak bildiğimiz maskeler, iPhone X koruyucu maskesi adı altında 5 ila 10 dolar arasında şimdiden satışa sunulmuş durumda.

Bu maskeler ile iPhone X'in tuş kilidi Face ID ile açılamıyor. Ancak bu maskeleri takıp uyumak ne kadar rahat veya sağlık açısından ne kadar sağlıklı bilinmez.