iPhone X ile bir telefonda bulunan ilk 10 özellik

Orijinal Apple iPhone akıllı telefon endüstrisinin öncüsü idi, diğerlerinin izlemesi gereken bir örnek oluşturan bir lider. Şimdi ise bu orijinal modelden on yıl sonra tanıtılan Apple iPhone X, özelliklerle dolup taşan birçok "endüstriye ilk" özellik kazandı.

iPhone X'i endüstri lideri yapan bu benzersiz özelliklere ve işlevlere aşağıda ve sonraki sayfalarda göz atabilirsiniz.

Apple iPhone X özellikleri

5.8 inç (2436 x 1125 piksel) OLED 458ppi Süper Retina HD ekran, 1.000.000: 1 kontrast oranı (tipik), 625 cd / m2 maksimum parlaklık, 3D Touch

Üç çekirdekli A11 Bionic 64-bit işlemci, M11 hareket ortak işlemcisine sahip altı çekirdekli GPU

64GB ve 256GB depolama seçenekleri

iOS 11

Su ve toz geçirmez (IP67)

12MP geniş açı (f / 1.8) ve telefoto (f / 2.4) kameralar, Çift optik görüntü sabitleme, Optik zoom; 10x dijital yakınlaştırma, altı elementli mercek, Quad LED Gerçek Ses flaşı, 60 fps'de 4K video kaydı, 240 fps'de Slo-mo 1080p

F / 2,2 diyafram, 1080p video kaydı, Retina Flaşlı 7MP ön kamera

FaceID yüz tanıma için TrueDepth kamera, stereo hoparlörler

Boyutlar: 143.6x 70.9 × 7.7 mm; Ağırlık: 174 gram

4G VoLTE, MIMO özellikli WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, okuyucu modlu NFC, GLONASS'lı GPS

Dahili şarj edilebilir lityum-iyon pil ile Qi kablosuz şarj etme, hızlı şarj etme, 12 saate kadar internet kullanımı, 21 saate kadar konuşma süresi

Face ID

Birçoğu, telefonunuzun kilidini açmak için yüzünüzü kullanmaya çalıştı ve pek çoğu düzgün bir şekilde yapamadı. Öte yandan Apple'ın işlerini doğru yapma gibi bir geçmişi var ve yeni Face ID özelliğinin de doğru olduğunu umuyoruz. Bu kesinlikle bir endüstri ilkidir. Çünkü Face ID, yüzünüzü tanımak için ilk kez tam bir 3B taramayı kullanan, tıraş olup, gözlük veya şapka taktığınızda dahi kim olduğunuzu bilebilme ilkine sahip.