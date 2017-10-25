iPhone X ilk hangi ülkelerde satışa sunulacak?

Appel, bugün Newsroom yani haber sayfasında yayınladığı yazı ile merakla beklenen iPhone X'in ilk ve resmi olarak hangi ülkelerde satışa sunulacağını açıkladı. 999 dolarlık fiyatı ile dikkat çeken iPhone X, ülkemizde 6.099 TL'ye satılacak. Türkiye'de dudak uçuklatacak fiyata satılacak olan iPhone X'i, maalesef ki çıkığı gün yani 3 Kasım'da resmi olarak satın alamayacaksınız.

iPhone X 3 Kasım tarihinde; Andorra, Avustralya, Avusturya, Bahreyn, Belçika, Bulgaristan, Kanada, Çin, Hırvatistan, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Danimarka, Estonya, Finlandiya, Fransa, Almanya, Yunanistan, Grönland, Guernsey, Hong Kong, Macaristan, İzlanda, Hindistan, Man Adası, İtalya, Japonya, Jersey, Kuveyt, Letonya, Lihtenştayn, Litvanya, Lüksemburg, Malta, Meksika, Monako, Hollanda, Yeni Zelanda, Norveç, Polonya, Portekiz, Porto Riko, Katar, Romanya, Rusya, Suudi Arabistan, Singapur , Slovakya, Slovenya, İspanya, İsveç, İsviçre, Tayvan, UAE, İngiltere, ABD ve ABD Virgin Adaları'nda satışa sunulacak.

Apple'ın; Türkiye'yi, Kıbrıs, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan ve Man Adası gibi ülkelerin de gerisinde görüp, iPhone X'i 3 Kasım'da satışa sunmaması çok ayıp oldu. 2. parti dağıtımda yer alan Türkiye'de, iPhone X 2018 yılının başlarında resmi olarak satışa sunulacaktır.