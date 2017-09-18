iPhone X 'in çentikli ekranı video izlerken nasıl görünecek?

Apple'ın uçtan uca ama çentikli tasarıma sahip olan ekranı, video izlerken nasıl görünecek?

18/09/2017 15:00

iPhone X'in muhteşem ekranı, telefonun neredeyse tamamını kaplıyor ve en üstte bir "çentik" bulunuyor.

Geçtiğimiz Salı günü tanıtımda, Apple'ın Eylül olayı boyunca, uygulamalarla çentik arasında nasıl bir ilişki olacağını gördük ve bu ilginç tasarımın endişe yaratması için çok fazla nedeni olmayacak gibi görünüyor. iPhone X'in 5.8 inç büyüklüğündeki ekranı, uygulama içeriği için yeterli alan sunuyor.

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Teknolojik YouTuber Marques Brownlee, ya da nam-ı diğer MKBHD, iPhone X'in video oynatımı sırasında üstteki çentiğin ne kadar etkisi olacağını gösterdi.

Ve videoyu çentik alanı da dahil olmak üzere tüm ekranı doldurmak istiyorsanız, yakınlaştırmak için ekrana iki kez dokunmanız yeterlidir.

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Videolar varsayılan olarak iPhone X'de uzaklaştırılmış olacak ve Creative Stratejileri başkanı Ben Bajarin'e göre yakınlaştırmak için ekrana iki kez dokunmanız gerekecek.

 

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

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