iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus kamera örnekleri

Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen akıllı telefonu iPhone X’in yanı sıra, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus akıllı telefonlarını resmen ilan etti. iPhone X etkileyici özelliklere sahip iken, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus geçen yılki iPhone 7’lere bir yükseltme olarak geldi.

iPhone X'in arkasında, tüm koşullar için normal 12MP F1.8 kamera ve 12MP F2.4 2X zoom telefoto objektife sahip olan iPhone 8 Plus modeline benzer bir çift kamera düzenlemesi var. Bu seferki yenilik, her iki kamera modülüne de optik görüntü sabitlemenin eklenmesi oldu. Portre Modu doğal olarak, fotoğrafın görünümünü önemli ölçüde değiştirmenize izin veren yeni gerçek zamanlı ışık efektleriyle birlikte geliyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus resmi kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.

iPhone X kamera örnekleri