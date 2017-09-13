iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus kamera örnekleri

Apple'ın yeni akıllı telefonları iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın ilk kamera örnekleri.

13/09/2017 10:20

Apple, dün akşam düzenlediği etkinlikte, merakla beklenen akıllı telefonu iPhone X’in yanı sıra, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus akıllı telefonlarını resmen ilan etti. iPhone X etkileyici özelliklere sahip iken, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus geçen yılki iPhone 7’lere bir yükseltme olarak geldi.

iPhone X'in arkasında,  tüm koşullar için  normal 12MP F1.8 kamera ve 12MP F2.4 2X zoom telefoto objektife sahip  olan iPhone 8 Plus  modeline benzer bir çift kamera düzenlemesi var. Bu seferki yenilik, her iki kamera  modülüne de optik görüntü sabitlemenin eklenmesi oldu. Portre Modu doğal olarak, fotoğrafın görünümünü önemli ölçüde değiştirmenize izin veren yeni gerçek zamanlı ışık efektleriyle birlikte geliyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda iPhone X, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus resmi kamera örneklerini inceleyebilirsiniz.

iPhone X kamera örnekleri

1505285409_apple-iphone-x-official-camera-samples.jpg

    Yazar: Ayşe Aydoğmuş Teknolojiye dair her şey.

    YORUMLAR

    1000 - karakter kaldı.
    Yorumu gönder

      BENZER HABERLER