iPhone X kutu açma videosu yayınlandı!

3 Kasım'da önsipariş verenlerin eline ulaşacak olan iPhone X, bugün karşımıza kutu açılış videosu ile çıktı. iPhone X'i daha önceden temin eden GOTCHA isimli YouTube kanalı, iPhone X'in kutusunu açtı ve iPhone X'i ilk defa çalışır bir şekilde Full HD kalitesinde kullanıcılar ile buluşturdu.

iPhone'un standart kutu içeriğine sahip olan iPhone X, kutusundan maalesef ki hızlı şarj ile çıkmıyor. Hızlı şarj için Apple Store'dan 240 TL'ye satılan 29 W USB-C Güç Adaptörü'nü almak zorundasınız. iPhone X'te de kutu içeriğini yine minimum seviyede tutan Apple, anlaşılan yine aksesuar sattıracak.

Videodan gördüğümüz kadarıyla; iPhone X'in OLED tabanlı Super Retina HD ekranının büyüleyici göründüğünü söyleyebiliriz. Ayrıca uzun yıllardan sonra iPhone X'in ilk defa farklı bir iPhone deneyimi sunan model olacağını belirtelim.