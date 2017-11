iPhone X'e özel zil sesi!

Apple'ın iPhone X'i basına ve ünlü YouTuber'lara ücretsiz göndermesinin ardından, telefonun inceleme videoları da hızla yayınlamaya başladı. iPhone X'e sahip olan kullanıcılar, telefonun etkinlik sırasında tanıtılmayan gizli bir takım özelliklerini sosyal medya aracılığı ile paylaşmaya başlamıştı. Bugün ise iPhone X'e özel olarak geliştirilen bir zil sesinin olduğu ortaya çıktı.

Guilherme Rambo isimli Twitter kullanıcısı, bugün hesabında iPhone X'e özel olan zil sesini paylaştı. Zil sesinden daha çok alarm tonuna benzeyen bu yeni zil sesinin, kulağa oldukça hoş geldiğini söyleyebiliriz. Henüz iTunes Store'da 3. kişiler tarafından yayınlanmayan, ancak ilerleyen dönemlerde satın alabileceğinizi düşündüğümüz iPhone X zil sesini aşağıdan dinleyebilirsiniz.

This is the new "Reflection" ringtone, only available on iPhone X pic.twitter.com/La0wTzB4wd