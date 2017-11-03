iPhone X parçalara ayrıldı (Video)

Apple iPhone X’in satışa sunulması öncesinde parçalara ayırma videosu geldi. İnsanlar merakla beklediği akıllı telefon iPhone X’in satış kuyruğuna girmeye hazırlanırken, iPhone X zaten parçalara ayrılmış durumda.

iPhone X'in genel yapısı, geçmişte üretilen iPhone'lar ile aynı. Ekran üstten kaldırılır ve üst kısımda menteşelenir. IPhone X'in ekranı sağ tarafa bağlandığından, açıldığında sağda "menteşelidir".

Ekranda fark ettiğimiz ilk şey, çift piller oluyor. Apple, daha büyük veya daha kalın pil yerine sığdırmak için kapasiteyi iki paket arasında bölmeye karar vermiş görünüyor.

Aşağıda yayınlanan videoyu izleyebilirsiniz.