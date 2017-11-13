iPhone X Plus'a ilk bakış

5.8 inçlik AMOLED ekrana sahip olan iPhone X, Samsung Galaxy S8'e doğrudan rakip olarak geliyor. Bu nedenle daha büyük telefonlar söz konusu olduğunda Apple müşterilerinin şansı azalıyor.

Şu anda iPhone X, en büyük ekranlı iPhone aralığına sahip. iPhone 8 Plus, daha büyük olmasına rağmen büyük çerçevelerden ötürü yalnızca 8,5 inçlik bir ekrana sahip.

Öte yandan Samsung'un herkes için bir modeli var ve eğer Galaxy S8'in 5.8 inç ekranı sizin için uygun değilse Galaxy S8+ ve Note 8, olmak üzere daha büyük ikinci ve üçüncü seçenekler var.

iPhone X Plus gelecek sene tanıtılacak mı?

Apple'ın büyük olasılıkla "Plus" olarak adlandıracağı iPhone X'in daha büyük bir versiyonunu planlayabileceği söylentileri mevcut.

Ve bu fikir çok mantıklı olduğu için konsept tasarımcısı Martin Hajek, iPhone X Plus'ın mevcut modele kıyasla neye benzediğini hayal eden kendi tasarımlarını yayınladı.

Kendiniz de görebileceğiniz gibi ikisi arasında çok az fark var ancak, Plus modeli 6.7 inç büyüklüğünde bir ekranla gelecek. Bu, telefonun ekranının Note 8'den daha da büyük olmasını sağlayacaktır ancak, görünüşte tüm cihaz üreticilerinin dünya çapındaki en önemli kaygısı haline gelen çerçevesiz ekran yaklaşımı sayesinde genel olarak çok büyük görünmeyecek.

Apple'ın 2018 serisi için iki farklı OLED modelinde çalıştığı söylentileri olduğundan, Plus boyutlu bir iPhone X söylentileri şu anda çok fazla geliyor.

Aşağıda ve sonraki sayfalarda Martin Hajek tarafından tasarlanan iPhone X Plus görüntülerini inceleyebilirsiniz.