iPhone X sahipleri için muhteşem uygulama!

iPhone X'in çerçevesiz ekrana sahip olması için elinden geleni yapan Apple, bu çaba uğranda bazı şeylerden fedakarlık yapmak zorunda kalmıştı. Bu fedakarlık ise herkesin bildiği ve bazı kesimin hoşuna gitmeyen notch yani çentikti. Sensörler, TrueDepth kamera ve ahize için olması gereken çentiği bugün gizleyen Notcho isimli uygulama App Store'daki yerini aldı.

Notcho, kapalı bir işletim sistemi olmasından dolayı iOS'e direkt olarak müdahale edemiyor. Bunun yerine Notcho, kullanmak istediğiniz duvar kağıdını, iPhone X'in çentiği için yeniden tasarlıyor.

Notcho uygulamasına duvar kağıdınızı aktardığınız zaman; uygulama otomatik olarak görseli üst bölümüne yani çentiğin olduğu yere oval ve siyah bir çerçeve ekliyor. Bu sayede iPhone X'te duvar kağıdı ile çentik gizlenmiş oluyor.

17 MB büyüklüğündeki Notcho, App Store'da ücretsiz olarak yer alıyor. Eğer çentikten sıkıldıysanız ve gizlemek istiyorsanız aşağıdaki linkten Notcho uygulamasını indirebilirsiniz.