iPhone X, Samsung'un yüzünü güldürecek!

Apple, yıllar sonra OLED teknolojisine iPhone X ile geçiş yaptı. OLED'in eksikliklerini Super Retina HD ekran ile kapattığını söyleyen Apple, panel konusunda en büyük rakibi Güney Koreli Samsung'a muhtaç. Panel üretiminde dışa bağımlı olan Apple'ın, iPhone X için Samsung ile yaptığı anlaşmadan pek karlı çıkmayacağı bugün gelen bilgiler ile anlaşıldı.

The Wall Street Journal'da yer alan habere göre; Samsung, her iPhone X modelinin satışından yaklaşık 110 dolar gelir elde edecek. iPhone X satışları sayesinde elde edilen gelirin, Samsung'un Galaxy S8 bileşenlerinden elde ettiği gelirin 4 milyar dolar fazlasına denk geldiği de aynı haberde yer alıyor.

Samsung OLED panelin yanında Apple'a, NAND flaş ve DRAM yongalarını da tedarik ediyor. Ancak bu gelirler, OLED panel gelirlerinin gerisinde kalıyor. Bu haberin ortaya çıkması, iPhone X'in neden 999 dolar gibi ütopik bir fiyata satıldığını gözler önüne seriyor.

Aslında Apple, iPhone X'i 999 dolara değil, sadece OLED gideri düşüldükten sonra 889 dolara satmış gibi oluyor. Tabii bunun yanında diğer donanımlarda düşüldüğünde bu fiyat 700 dolara kadar gerileyebilir.