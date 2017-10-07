iPhone X satışları nasıl olacak?

Apple, 3 Kasım tarihinde belli başlı ülkerlerde yeni gözbebeği iPhone X'i satışa sunacak. 999 dolar fiyat etiketi ile dikkat çeken iPhone X, geçtiğimiz günlerde Samsung'a satıştan adet başı 110 dolar kazandıracağı haberi ile gündeme gelmişti. Şimdi ise beklenen satış rakamları açıklandı.

Apple'a yakınlığı ile bilinen KGI Securities Ming-Chi Kuo, iPhone X'in satış rakamları ile ilgili son görüşlerini paylaştı. Ming-Chi Kuo; iPhone X'in 2018'in 3. çeyreğinde bulunabilirlik konusunda anca önemli adımlar katedeceğini, bu yüzden iPhone X'in 2018 yılında satışlarında patlama beklediğini dile getirdi.

TrueDepth kamerası sayesinde Android telefonların 2.5 yıl ilerisinde olduğu söylenen iPhone X'in; 2017 yılında 210 ila 220 milyon arasında, 2018 yılında ise 244 ila 255 milyon arasında satılması öngörülüyor. iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın satışalarını direkt olarak olumsuz etkiliyen iPhone X, bakalım Apple'ın kasasını 2018'de doldurabilecek mi?