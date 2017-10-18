iPhone X sayesinde mobil endüstri büyüyecek!

Akıllı telefon pazarında 2016'nın sonlarında büyük bir düşüş yaşanmıştı. Ancak araştırma şirketi Gartner, bu düşüşün 2017'nin sonunda sona ereceğini ve 2018 yılında mobil endüstrinin yukarı bir ivme çizeceğini veriler ile açıkladı. Mobil endüstrinin yükselişinde Apple'ın büyük ses getiren iPhone X modeli rol oynayacak.

Mobil sektör iPhone X ile coşacak!

Gartner, iPhone 8 ve iPhone 8 Plus'ın beklenen ilgiyi görmediğini ancak bu durumun iPhone X ile rüzgarın tersten estireceğini belirtiyor. Gartner araştırma direktörü Roberta Cozza; "iPhone X, yüksek fiyatına rağmen Kuzey Amerika, Çin ve Batı Avrupa ülkelerinde telefon satışlarını domine edecek." açıklamasında bulundu.

3 Kasım'da Amerika başta olmak üzere belli başlı ülkelerde resmi olarak satılacak olan iPhone X, 2017 sonunda ve 2018'de mobil pazarı tekrardan canlandıracak gibi görünüyor. 999 dolar gibi ütopik bir satış fiyatına sahip olan iPhone X, görünüşe göre satış rakamları ile Apple'ın yüzünü güldürecek.