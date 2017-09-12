iPhone X tanıtıldı! İşte iPhone X'in tüm özellikleri ve fiyatı!

Bugün Apple'ın 10. yıldönümünü kutlayan etkileyici bir cihazın duyurusuna tanık olduk. Apple iPhone X aylardır yapılan söylenti ve sızıntıların sonrasında resmen ilan edildi.

Son zamanlardaki sızıntılar cihazın tüm özelliklerini ve tasarımını ortaya koysa da merakla beklendi. , iPhone X'in en çarpıcı tasarım özelliği ön yüzünün çoğunu dolduran ekrana sahip olması. Öngörüldüğü gibi telefon, kontrast ve derin siyahlar gibi OLED teknolojisinin tüm avantajlarını sağlayan AMOLED ekran ve Apple'ın ekranlarının renk doğruluğu ile birleştiren Süper Retina Ekran özelliğine sahip. Teknik ayrıntıları merak ediyorsanız çözünürlük 2436 x 1125 piksel ve paneli çapraz olarak 5.8 inç ölçüde.

iPhone X’in gövdesine gelince, telefon arkasında takviyeli cam bulunan 7000 serisi alüminyumdan üretilmiş. Qi kablosuz şarj cihazını etkinleştirmek için anahtarlarda metal yerine cam kullanılmış.

Ekran, iPhone X'in tüm cephesini kapladığından, geleneksel ana ekran düğmesi yok. Kilit açmak için artık Touch ID teknolojisi de yok. Bunun yerine, telefon adından da anlaşılacağı gibi Face ID adlı yeni bir teknolojiyi kullanıyor. IPhone X, sahibinin yüzünü tanımak için gelişmiş bir dizi sensör ve yazılım kullanıyor ve sadece fotoğrafla kandırmak gerçekten zor. Rastgele bir kişinin, Face ID aracılığıyla iPhone X'inizin kilidini açabileceği bir milyonda 1 şansı var.

Ana menü düğmesinin kaldırılması, iPhone X'in kilidini açmanın yeni bir yolunu getiriyor ve ekrana dokunulduğunda cihaz artık uyanıyor. Ancak daha önce olduğu gibi, kilidini açmak için de telefonu açabilirsiniz.

Apple, iPhone X ile Animoji adlı yeni bir özellik sunuyor. Bunları animasyonlu emoji olarak düşünün, ancak işlerin ilginç hale geldiği yer burası. Ön yüzdeki gelişmiş yüz tanımlama sensörlerini kullanarak iPhone X, karikatür karakterini yüz ifadelerinizle ve konuşmanızla eşleştirmek için canlandırabilir. Bu eğlenceli görünümlü Animoji, iMessage'da mevcut olacak ve arkadaşlarınızla yeni bir yöntemle etkileşime girmenize izin verecek.

Apple iPhone X, gümüş ve uzay gri renkte ve 64GB model için 999 $ ve 256GB model için 1.149 $ fiyatla satışa sunuluyor. 27 Ekim Cuma gününden itibaren ön sipariş için çeşitli ülkelerde satışa sunulacak ve 3 Kasım'dan itibaren satışa çıkacak.

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