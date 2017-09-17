iPhone X testlerde rakiplerini ezdi geçti!

Apple iPhone X, rakiplerine göre en hızlı akıllı telefon olarak kendisini sağlamlaştırmak için Geekbench testinden geçti.

Apple'ın yaklaşmakta olan amiral gemisi, geçen seferden çok daha fazla puan aldı ve etrafındaki en iyi akıllı telefonlara fark attı. Verilen ölçütler, platformlar arası karşılaştırmalar yapmada mükemmel değil ancak, fark hala etkileyici.

A11 Bionic yongaseti, zaten Snapdragon 835 ve Exynos 8895 Octa'nın önünde olan A10 Fusion'ın tek çekirdekli skorunu iki katına çıkardı. İlginç bir şekilde, A11 Bionic en yüksek çok çekirdekli puana sahip ve bu Apple çipi için bir ilk.

Apple'ın A11 Bionic’de iki adet yüksek güçlü çekirdeği ve dört adet güç tasarruflu çekirdeği olan altı çekirdekli bir işlemci bulunuyor. Selefi A10 Fusion modeline göre en büyük farkı, altı çekirdeği aynı anda çalıştırma yeteneğidir. A10 Fusion sadece bir kümeyi, hızlı ya da etkin çekirdeği çalıştırabilir.