iPhone X Türk Telekom'a geliyor!

Türkiye’nin bilgi ve iletişim teknolojileri şirketi Türk Telekom, Apple'ın onuncu yıldönümüne özel geliştirdiği akıllı telefonu iPhone X'i 24 Kasım tarihinden itibaren Türk Telekom mağazalarında satışa sunacak.

Kullanıcılar iPhone X için 17 Kasım tarihinden itibaren www.turktelekom.com.tr adresinden ön kayıt yapabilecekler.

iPhone X özellikleri

5.8 inç (2436 x 1125 piksel) OLED 458ppi Süper Retina HD ekran, 1.000.000: 1 kontrast oranı (tipik), 625 cd / m2 maksimum parlaklık, 3D Touch

Üç çekirdekli GPU, M11 hareket ortak işlemcisine sahip altı çekirdekli A11 Bionic 64-bit işlemci

64GB ve 256GB depolama seçenekleri

iOS 11

Su ve toz geçirmez (IP67)

12MP geniş açı (f / 1.8) ve telefoto (f / 2.4) kameralar, Çift optik görüntü sabitleme, Optik zoom, dijital yakınlaştırma 10x, Altı elementli mercek, Quad LED True Tone flaşı, 60 fps'de 4K video kaydı, 240 fps'de Slo-mo 1080p

F/2,2 diyafram, 1080p video kaydı, Retina Flaşlı 7MP ön kamera

FaceID yüz tanıma için TrueDepth kamera, stereo hoparlörler

Boyutlar: 143.6x 70.9 × 7.7 mm; Ağırlık: 174 gram

4G VoLTE, MIMO özellikli WiFi 802.11 ac, Bluetooth 5.0, okuyucu modlu NFC, GLONASS'lı GPS

Dahili şarj edilebilir lityum-iyon pil ile Qi kablosuz şarj etme, hızlı şarj etme, 12 saate kadar internet kullanımı, 21 saate kadar konuşma süresi.