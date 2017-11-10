iPhone X, Turkcell’de ön satışta sunuluyor!

Turkcell Platinum müşterileri, iPhone X için 17 Kasım’dan itibaren ön sipariş verebilecek. Geleceğin akıllı telefonu iPhone X 24 Kasım Cuma günü ise tüm Turkcell mağazalarında yerini alacak.

5.8 inç Süper Retina ekran ile tamamen cam ve paslanmaz çelik muhteşem bir tasarıma sahip iPhone X; güçlü yapay öğrenme, artırılmış gerçeklik ve 3D oyun deneyimleri sağlayan nöral sisteme sahip Apple A11 Bionic işlemci ve kablosuz şarj özelliklerinin yanı sıra telefon kilidi açmanın, kimlik doğrulamanın ve ödeme yapmanın yeni yolu Face ID ile birlikte geliyor.

Face ID özelliğine imkân veren TrueDepth kamera, alan derinliği efektli selfie’ler için ön kameraya Portre efektlerine sahip Portre modunu getiriyor. 50 farklı yüz kası hareketini kaydedip analiz ederek emojileri yenilikçi ve eğlenceli bir yolla hayata geçiren Animoji özelliği sunuyor.





Yeniden tasarlanmış, çift optik görüntü stabilizasyon yeteneğine sahip arka kamera; yeni bir renk filtresi, daha derin pikseller, Apple’ın tasarladığı gelişmiş görüntü sinyali işlemcisi ve kullanıcıların çarpıcı fotoğraf ve videolar çekmesine imkân tanıyan Portre Işıklandırmasına sahip Portre moduyla birlikte geliyor. iPhone X’un tamamen cam ön ve arka yüzeyi, gümüş ve uzay grisi olmak üzere iki muhteşem renk seçeneğiyle bugüne kadar bir akıllı telefonda bulunan en dayanıklı cama sahip.