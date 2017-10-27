iPhone X Türkiye fiyatı 7.000 TL olur mu?

Bugün Amerika ve Avrupa'da iPhone X'in ön siparişi başladı. Amerika'da 999 Dolar'a Avrupa'da ise ortalama 1.100 Euro'ya satılan iPhone X, Türkiye'de ise 6.099 TL'ye (yaklaşık 1.857 TL'si vergi) satışa sunulacak. 2018'in Ocak yada Şubat aylarında resmi olarak Türkiye'de satışa sunulmasını beklediğimiz iPhone X, bizlere fiyat konusunda kötü bir sürpriz yapabilir.

Son 2-3 gündür kurda yaşanan yükselişten dolayı iPhone X'in fiyatı 7.000 TL seviyesine çıkabilir. Bildiğiniz gibi Apple, zam konusunda oldukça girişken bir firma. Dolar ve Euro'daki hafif yükselişleri bile fiyatlarına yansıtan Cupertinolu firma, Dolar'ın 3.80 seviyesinde ve Euro'nun ise 4,40 seviyesinde olmasını değerlendirebilir.

Ekonomistler kurdaki bu yükselişin yıl sonuna kadar devam edeceğini belirtiyor. Ancak buradaki kilit nokta yeni seçilecek FED başkanına bağlı. FED başkanı adaylarından biri dolar kurunun yükselmesini istemezken diğeri tam tersini savunuyor. ABD başkanı Trump'ın seçeceği FED başkanı, umarız ılıman bir politika izler ve kurdaki bu yükseliş durur.

FED başkanının ılıman politika izlemesi durumunda Dolar kuru 3.70 seviyelerine gerilebilir. Bu durumda iPhone X'in fiyatında bir değişiklik olmaz. Ancak aksi durum gerçekleşirse iPhone X'in Türkiye fiyatı 6.499 TL ve 6.799 TL'ye yükselebilir.