iPhone X Türkiye fiyatı açıklandı! iPhone X fiyatı sizi şok edecek!

Apple, 20 Ekim tarihinde iPhone 8 ve iPhone 8 Plus modellerini resmi olarak satışa sunacak. iPhone 8 fiyatı 4.199 TL ve iPhone 8 Plus fiyatı ise 4.799 TL olarak açıklanmıştı. Bugün ise merakla beklenen iPhone X'in Türkiye fiyatı açıklandı. iPhone X Türkiye fiyatı ile herkesi şok etti.

iPhone X Türkiye fiyatı cep yakıyor!

iPhone X 64 GB fiyatı 6.099 TL ve iPhone X 256 GB fiyatı ise 6.899 TL olarak resmen açıklandı. Kasım ayında Amerika'da satışa sunulacak olan iPhone X'in, Türkiye'de ne zaman satılacağı henüz açıklanmadı. Tahminlerimize göre 2018 Ocak ayı içerisinde iPhone X, Türkiye Apple Store'lardaki yerini alacak.

TrueDepth kamerası ve çerçevesiz ekranı ile fark yaratan iPhone X'in 6.099 TL'ye satılmasında, vergilerin yanında telefonun 999 dolarlık fiyatının da etkisi büyük gibi görünüyor. Bakalım Apple, Türkiye'de 6.099 TL'ye iPhone X'i beklediği gibi satabilecek mi?