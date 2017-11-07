iPhone X Türkiye satış tarihi belli oldu!

Apple, uzun zamandır beklenen ve ülkemizde karaborsaya düşen iPhone X'i, durum daha da vahim boyutlara ulaşmadan resmi olarak satışa sunmaya hazırlanıyor. Apple'ın sitesinde yer alan açıklamaya göre; iPhone X, 24 Kasım tarihinde resmi olarak Apple Store üzerinden satışa sunulacak.

3 Kasım tarihinde Avrupa ve Amerika'da satışa sunulan iPhone X'in stok sıkıntısı çekeceği daha önce analistler tarafından dile getirilmişti. OLED ekran tedariği ve TrueDepth kameranın montaj sorunlarından dolayı sınırlı sayıdaki hali hazırdaki iPhone X, Apple'ın daha ciddi gördüğü pazarlarda satışa sunulmuştu.

Tahminler, iPhone X'in Türkiye'ye 2018 başında geleceği yönündeydi. Ancak Apple'ın elini hızlı tutup dünyada satışa sunulduktan sadece 3 hafta sonra iPhone X'i Türkiye'de de satışa sunması büyük başarı. 6.099 TL'ye satılan iPhone X, bakalım ülkemizde ne kadar satacak?