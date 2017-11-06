iPhone X ve Galax Note 8 hız testi (Video)

iPhone X şu anda Apple'ın en iyileri arasında yer alıyor ve onu endüstrinin lideri konumuna getirecek birinci sınıf performans sunması bekleniyor.

Ancak Samsung da dahil olmak üzere rakiplerine kıyasla, Apple, iPhone'u bir nesilden diğerine önemli ölçüde revize eden bir şirket değil ve şirket, cihazın belirli özelliklerini önceki modellere göre daha gelişmiş ve hızlı olmasını sağlayan yazılım iyileştirmelerine daha fazla önem veriyor.

iPhone X sadece 3GB RAM ile eşleşen Apple'ın A11 Bionic çipi ile geliyor. Samsung'un Galaxy Note 8’i ise Exynos 8895 veya Qualcomm Snapdragon 835 işlemcisi ile güçlendirirken, hem de iPhone X’dekini ikiye katlayan 6GB RAM özelliği bulunuyor.

Ancak Apple, bir kez daha iPhone X'in yazılım tarafında daha fazla zaman harcamış ve özellikle günlük görevler söz konusu olduğunda iki cihazın da benzer bir performans sergilemesi bekleniyor.

Apple'ın en büyük rakibi Samsung

Ancak, YouTuber Techisode TV tarafından yapılan bir testle bu durumun böyle olmadığı görüldü. Yapılan hız testi, insanlar tarafından günlük kullanılan, sosyal medya uygulamaları, saat ve takvim gibi diğer araçlar da dahil olmak üzere en yaygın uygulamaların başlatılmasına ve yeniden yüklenmesine dayanıyor.

iPhone her zaman oldukça hızlı bir cihaz olarak düşünülüyordu ancak, Samsung'un modeli testi kazanarak Galaxy Note 8'deki donanımın fark yarattığını gösteriyor. Halbuki, Geekbench testlerinde iPhone X puanlaması önemli derecede iyiydi.

Aşağıda hız testini inceleyebilirsiniz.