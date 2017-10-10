iPhone X ve iPhone 8 yerine iPhone 7 almak için 7 neden!

Bu yıl birçok harika telefonlar satın alabilirsiniz. Ancak, 2017'de bir iPhone satın almak istiyorsanız, Kasım ayında piyasaya sürülecek olan yeni iPhone 8 veya ileri teknoloji iPhone X ile uğraşmayın.

Bunların yerine iPhone 7 alabilirsiniz. İşte iPhone 8 ve iPhone X yerine iPhone 7 almak için nedenler:

1. iPhone 7, iPhone 8 ve iPhone X'den daha uygun fiyatlıdır.

iPhone 7'yi düşünmeniz gereken ilk ama en önemli neden, diğer yeni iPhone'lara göre fiyat etiketidir.

iPhone 8, 699 dolar fiyat etiketi ile benzer model iPhone 7'nin olan başlangıç ​​fiyatından 150 $ daha yüksek bir fiyatla başlıyor.

Daha büyük iPhone 8 Plus 799 dolardan başlıyor ve üst seviye iPhone X, 999 $'dan başlayacak.

Bu arada, iPhone 7 549 dolardan başlamıştı ve iPhone X'in neredeyse yarı fiyatı. Daha büyük modeli iPhone 7 Plus 669 dolardan başlamıştı.