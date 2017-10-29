iPhone X'in videosunu paylaşan kızın babası Apple'dan atıldı!

Brooke Peterson isimli bir YouTuber, geçtiğimiz hafta bir vLog paylaşmıştı. Bu vLog'ta Apple kampüsünde olan Brooke Peterson, babasının mevkisini de kullanarak daha satışa sunulmamış olan iPhone X'i bu videoda bizlerele paylaşılmıştı. Videonun yayınlanmasından saatler sonra Apple tarafından telif atılan vLog videosu, YouTube'dan kaldırılmıştı.

Bugün ise Brooke Peterson ailesi için üzücü bir haber geldi. Apple'da mühendis olan Brooke Peterson'ın babasının işine bugün sürpriz bir şekilde son verildi. Şirket güvenliğinin ihlal ettiği gerekçesiyle işine son verilen Brooke Peterson'ın babası, henüz konuyla ilişkin bir açıklamada bulunmadı.

Apple'ın güvenliğe ve kullanıcıların gizliliğine ne kadar önem verdiğine birçok kez şahitlik etmiştik. Peterson ailesinin, daha satışa sunulmamış bir telefonu Apple kampüste videoya kaydetmesi ve paylaşması, Apple için kabul edilemez bir durum.

Ön siparişe sunulduktan sonra 30 dakika içerisinde stokları biten ve 2.500 dolardan başlayan fiyatlar ile karaborsaya düşen iPhone X'i, haftalar öncesinden bir Apple mühendisinin öz kızının sızdırmasının cezası, sadece işten çıkartılma olması ve tazminat davası açılmamasının, Peterson ailesi için en iyi senaryo diyebiliriz.