iPhone X, vLog'da görüntülendi!

Brooke Amelia Peterson isimli YouTube kanalı bugün herkesi şok eden bir vLog paylaştı. Herkese açık olan bu videoda, 3 Kasım'da satışa sunulacak olan iPhone X çalışır durumda görüntülendi. Videoda; Amelia Peterson, çekmiş olduğu vLog'da gün içerisinde neler yaptığını anlatırken, videonun sonunda ise sürpriz bir şekilde iPhone X görünüyor.

Amelia Peterson, daha resmi olarak satışa sunulmayan iPhone X'i kullanıyor. Amelia Peterson'ın iPhone X'i nereden ve nasıl temin edildiği ise bilinmiyor. Kullanıcı arayüzünü gözler önüne seren iPhone X videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.

160 abonesi bulunan Brooke Amelia Peterson kanalının bu videodan sonra abone sayısında artış yaşanması bekleniyor. Bakalım herkesten önce iPhone X sahibi olan Brooke Amelia Peterson'ın videosuna Apple tarafından telif atılacak mı?