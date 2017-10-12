iPhone X, yapılması en zor iPhone!

iPhone X'in pazardaki 10 yıllık sürede iPhone'un en çarpıcı revizyonu olarak 3 Kasım'da raflarda olması bekleniyor ve cihazdan sorumlu Apple tasarımcısı şirketin bunu ortaya çıkarmak için büyük bir çaba österdiğini söylüyor.

Jony Ive, Japon tasarım dergisi Casa Brutus'la yaptığı röportajda, iPhone X'in, gelişiminin iki yıldan az sürmediğini ve Face ID ve TrueDepth kamerası gibi özelliklerin sorunsuz çalıştığından emin olmak için ek çalışmalara ihtiyaç duyulduğunu söyledi.

iPhone X'in, Cupertino'ya dayalı teknoloji devinin şimdiye kadar geliştirdiği en zor model olduğunu ve bunun Apple'ın onuncu yıldönümü için cihaz üzerinde çalışmasının sadece bir tesadüf olarak gördüğünü belirtti.

Yüz tanıma kameralarının eklenmesini ve Touch ID'nin kaldırılmasını tartışan Apple tasarım şefi, Face ID'nin kullanıcı için önemli ölçüde geliştirilmiş bir deneyim sunduğunu ve dahası, şirketin kullanıcıdan daha az girdi ile bir arayüze ulaşmasına yardım ettiğini açıkladı.

iPhone X aslında iPhone'un geleneksel tasarımından farklı bir tasarımı temsil ediyor ve meseleyi bilen insanlardan gelen raporlar, Apple'ın cihazın seri üretimine başlamadan önce birkaç sorunu halletmesi gerektiğini gösteriyor.

Üretim gecikmesine neden olan en belirgin bileşen ekran oldu. Apple aslında parmak izi sensörünü ekrana entegre etmeyi düşündü ve böylece yeni modelde Touch ID’i elinde tutmak istedi. Ancak, proje doğruluğu da dahil olmak üzere detaylı olmayan nedenlerden dolayı başarısız oldu. Sonunda, Apple, parmak izi algılayıcısı Touch ID'den tamamen vazgeçmeye karar verdi.

iPhone X'in gelecek ay piyasaya çıkması planlanıyor, ancak analistler sınırlı arz nedeniyle Aralık ayına yeni bir gecikme öngörüyorlar Apple herhangi bir olası gecikme hakkında henüz yorum yapmadı.