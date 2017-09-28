iPhone X'e yaş engeli!

iPhone X'e yüz okuma teknolojisi olan Face ID'yi getiren Apple, etkinlik sırasında bu sistemin ne kadar stabil çalıştığını onlarca örnek ile göstermişti. Face ID; gözlük, saç stili, atıkı, bere ve hatta sakal şeklinizi tanıyıp tuş kilidini açıyor. Ancak Face ID'ye Apple'dan yaş engeli geldi.

Apple, Face ID'nin 13 yaşın altındaki çocuklarda stabil çalışmayacağını bugün ilginç bir şekilde açıkladı. Cupertinolu firma; 13 yaşındaki çocukların yüz hatlarında çok kısa sürede değiştiğini, özellikle de ergenlik döneminde bu değişimin köklü olduğunu dile getirdi.

13 yaşın altındaki iPhone X sahipleri tuş kilidini şifre ile açmak zorunda kalacak. Ancak bu Face ID'nin hiç çalışmayacağı anlamına gelmiyor. Face ID, 13 yaşın altındaki çocuklarda da çalışacak ancak pek stabil olmayacak.