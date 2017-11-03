iPhone X'i alır almaz elinden düşürdü!

Bir Apple Store dışında bir iPhone X almak için kamp yapan Apple fanboylar, nu haberi okursanız iyi edersiniz. iPhone 6 kuyruğuna giren ve canlı olarak TV'de yayınlandığı sırada telefonu mağazanın önüne düşüren ilk adamı hatırlıyor musunuz? Muhtemelen bu durum iPhone X ile tekrarlandı ama bu kez kameralar olayı kaydetmek için orada değildi.

Aşağıda izleyeceğiniz bir video, iPhone X’in düşme etkisi ile oldukça harap olmuş iPhone X’i gösteriyor.

Bununla birlikte, iPhone X, gerçekten de camdan yapılmış olduğu için fiziksel hasara yatkındır ve bu yüzden önemli miktarda olan alıcılar, 1.000$ değerindeki cihazlarını korumak için kılıf satın alabilir.

Apple, iPhone 8'in şimdiye kadarki en dayanıklı camdan yapıldığını ve iPhone X'deki durumun aynı olduğunu söylüyor. Ancak koruma belirli bir seviyeyle sınırlıdır şu an için çatlamaya karşı dayanıklı.

iPhone X bugün dünya çapında satışa sunuluyor ve tüm iPhone severlerin bildiği gibi, hiç de uygun fiyatlı bir cihaz değil.